/678295/نشوى-الشريف-تنسيقية-الأحزاب-تقوم-بمجهودات-كبيرة-على-المستوى-التشريعي-والخدمي

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن تنسيقية الشباب تجربة رائدة اثبتت مكانتها في الشارع المصري عبر تقديم مزيد من الجهود الدؤوبة التي يلمس نتائجها المواطن المصري في الشارع.

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وتحدث النائبة نشوى الشريف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن كيان التنسيقية يقدم عدد من الصالونات والتي إلى عمل حوار بناء يهدف في النهاية إلى التوثل لحلول فعالة، مشيرة غلى ان اخر صالون قدمته التنسيقية كان بعنوان "تجربة تنسيقية شباب الاحزاب بين الحاضر والماضي والمستقبل" من اجل استعراض تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أوجه نظر وأفكار مختلفة سواء على مستوى إثراء الحياة السياسية المصرية أو إسهامات وأداء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية أو من حيث الأعضاء وعمل المنتديات المختلفة وأوراق العمل والتوصيات التي تخرج.

نشوى الشريف: تنسيقية الأحزاب تقوم بمجهودات كبيرة على المستوى التشريعي والخدمي

وتابعت النائبة نشوى الشريف أن صالو التنسيقية لاقى اهتمام كبير وصدى واسع نظرا لما يتم طرخ المزيد من الافكار بداخله، مشيرة أن الصالون الاخير للتنسيقية تناول العديد من الملفات الهامة ابرزها دعم الشباب وزيادة ثقتهم في القيادة السياسية .

واختتمت النائبة نشوى الشريف :" التنسيقية على المستوى الشتريعي والخدمي تقوم بمجهودات جبارة .. ولكن نطمح للمزيد بما يحقق الملصحة العامة للجميع".