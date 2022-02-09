موعد مباراة الأهلي القادمة فى كأس العالم للأندية

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته القادمة لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا.
ويترقب الأهلي طرف مباراة نصف النهائي الأخرى بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي التى تقام غدا الاربعاء لتحديد طرف مباراته في تحديد الفريق صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.
وخسر فريق النادي الأهلي من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.
وبذلك يفشل الأهلي في الصعود للمباراة النهائية في مونديال الأندية ويتم حرمانه من الصراع على ميدالية ذهبية أو فضية بالبطولة، وينتظر الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشلسي الإنجليزي غداً للعب معه أجل تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.
سجل ثنائية بالميراس رافائيل فييجا ودودو في الدقيقتين 39 و49، وبذلك يلعب الفريق البرازيلي مع الفائز من تشلسي والهلال يوم السبت المقبل على كأس البطولة.
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