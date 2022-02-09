/678300/رامي-صبري-يقدم-تعازيه-للملحن-عمرو-مصطفى-بعد-وفاة-والدته

حرص الفنان رامي صبري على تعزية الملحن الكبير عمرو مصطفى بعد أن أعلن الفنان أمير طعيمة وفاة والدته، دون التصريح بأي شيء خاص بالجنازة أو تفاصيل الوفاة.

دوت الخليجيرصد تعاني رامي صبري للمحلن عمرو مصطفى بعد وفاة والدته

وكتب رامي صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله في وفاة والدة أخي وصديقي عمرو مصطفي».

وفاة والدة المحلن عمرو مصطفى

وجاء نبأ وفاة والدة عمرو مصطفى من خلال حساب الفنان أمير طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: «خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون».

رامي صبري يهدي أغنيته الجديدة لمنتخب مصر

من ناحية اخرى، طرح الفنان رامي صبري في أولى ساعات يوم 7 فبراير أغنية جديدة باسم مكانك فوق، إهداءًا لأبطال منتخبنا المصري، الذي قدموا أداءًا بطوليًا في مباريات كأس الأمم الإفريقية، ونشرها من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحصلت على أكثر من 2000 مشاهدة على يوتيوب، خلال الساعات الأولى لطرحها، من كلمات منة القيصي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس توما.

كلمات أغنية مكانك فوق

جدع.. ومن يومك تقول وتقوم وتعمل بدع

ما دي عوايدك ودي إرادتك

فوق انت تقولي مين قدك

ومين زيك هنا لوحدك مكانك فوق

جدع.. تعبت كتير ودا وقت صوتك يتسمع

ودي علينا خلاص جينا ما هو احنا اتشافنا بعنينا

ماعدينا وغنينا بعلو الصوت

ياما قابلنا.. قولنا وقدرن

في العالي طرنا لمكانا فوق

دي مش جديدة.. تبان بعيدة

لكن علينا دا احنا الملوك.

رامي صبري يدعم المنتخب

وكان رامي صبري قد دعم المنتخب بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حسمت الفوز للمنتخب السنغالي، ونشر صورة للاعبي المنتخب على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب عليها:”رجالة شرفتونا قدام العالم”.

هذا وحققت أغنية رامي صبري الجديدة والتي أتت بعنوان “هموت من غيرها” نجاح كبير جداًَ حيث تصدرت التريند رقم 1 وكسرت حاجز المليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.