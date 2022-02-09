كيف أثرت مشروعات الطرق العملاقة على ترتيب مصر عالميا؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن ما تحقق فى الـ 7 سنوات الماضية فى مجال الطرق والكبارى، منذ عام 2014، وحتى الآن، وتحديدا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى غير مسبوق فى تاريخ مصر.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مصر حققت مركزا عالميا كبيرا فى مجال جودة الطرق، حيث كانت تحتل المركز الـ 118 عالميا، والآن أصبحت تحتل المركز الـ 28 فى إنجاز لم يتحقق من قبل. وتابع: "استراتيحية مصر 2030، والجزء الذي يخص وزارة النقل بها، وفيما يخص النقل الجماعي، فهناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذي يربط بين مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ماراً بمنطقتي العبور والشروق ووصولاً بالعاصمة الإدارية، بالإضافة للمونوريل، وكل ذلك كان له علاقة بشبكة الطرق الجديدة".

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