نقيب المهندسين لـ مساء dmc: إضافة 5000 كيلو متر للشبكة القومية للطرق

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن مصر فى الترتيب العالمى لجودة الطرق، كانت تحتل المركز 118 على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه منذ أن انطلقت عملية التطوير فى شبكة الطرق القومية، فى 2014 من وقت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى اليوم، أصبح ترتيبها حاليا فى المركز الـ 28 عالميا.





وأضاف ضاحى خلال حواره عبر زوم، مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على فضائية "dmc"، أنه حتى عام 2014، كانت شبكة الطرق القومية فى مصر، حوالى 20 ألف كيلو متر، لكن ما يحدث الآن أنه تم إضافة 5000 كيلو متر للشبكة، وإنشاء ما يقرب من 21 محورا مروريا على النيل لحل المشكلات المرورية الكبيرة على الطرق السريعة.

وشدد نقيب المهندسين على أن الشبكة حدث بها طفرة، وتم الدفع بوسائل نقل جديدة ومختلفة خلال 7 سنوات فى عهد الرئيس السيسى.

كما تطرق المهندس هانى ضاحى إلى استراتيحية مصر 2030، والجزء الذى يخص وزارة النقل بها، مبينا أنه فيما يخص النقل الجماعى، فهناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذى يربط بين مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، مارا بمنطقتى العبور والشروق ووصولا بالعاصمة الإدارية، بالإضافة للمونوريل، مؤكدا أن كل ذلك كان له علاقة بشبكة الطرق الجديدة.

وأوضح، أن هناك تحدى ما زال قائما، وهو السكة الحديد، مشيرا إلى أن التطور الذى حدث فيها يتمثل فى إضافة عربات وقاطرات جديدة، والتى تم الدفع بها.

وبين: كما أن الجديد هو دخول عصر القطارات السريعة، وهى نقلة جديدة فى منظومة السكة الحديد التى أصبحت مشروعا قوميا.