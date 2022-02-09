/678305/عرض-فيلم-تسليم-أهالي-لدنيا-سمير-غانم-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية دنيا سمير غانم الجديدة «تسليم أهالي»

وردت دنيا سمير غانم على سؤال جاء إليها، عن موعد طرح فيلمها الجديد تسليم أهالي، لتجيب: في عيد الفطر إن شاء الله.

ويشارك في فيلم تسليم أهالي، كلا من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، عبد الله مشرف، وإنتاج هشام جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.

دنيا سمير غانم وقصيدة بلادي اسلمي

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في أغنية «بلادي اسلمي»، والتي تغنت بها ضمن احتفالية قادرون باختلاف الذي أقيمت منذ أيام ليست بالقليلة احتفالا بيوم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتي ذلك بعدما وضع القصيدة ضمن منهج اللغة العربية المقرر على الصف الرابع الابتدائي، فكتبت سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «بلادي أسلمي نصّ بيتدرس في رابعة ابتدائي، والحمد لله فخورة جدًا إني شاركت في العمل المؤثر ده، اللي كان الهدف منه كله، خير وحب، وببارك كل صناع العمل، وببارك من قلبي لكل صناع الأغنية»

دنيا سمير غانم ومبادرة قادرون باختلاف

واستطاعت دنيا سمير غانم أن تخطتف قلوب محبيها، بعودتها مرة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية، والتي بدأتها بتخليها عن الأسود خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صورها بشكل كبير.

دنيا سمير غانم تغني للمرة الأولى بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز

كما قدمت أول عمل غنائي لها، بعد رحيل والديها خلال إحتفالية «قادرون بإختلاق» لذوي الهمم، بالتعاون مع شباب من ذوي الهمم،وقامت ايضا بترجمتها بلغة الإشارة، لتكون هذه المشاركة هي الثانية لها حيث شاركت من قبل فى إحدى الاحتفالات التى أقيمت لـ «قادرون باختلاف»، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى لها فى رحيل والديها.