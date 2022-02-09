نقب المهندسين: الطرق الجديدة قللت نسبة الحوادث لأكثر من 50% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأكد ضاحى أن الطرق داخل المحافظات، وطرق الخدمة مثل طريق الإسكندرية الصحراوى وغيرها من الطرق الكبيرة قللت حوادث الطرق لأكثر من 50%، ما كان لها أثر كبير فى حماية أرواح المواطنين.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن نقابة المهندسين بها 830 ألف مهندس فى مصر فى جميع التخصصات تضم كل بيوت الخبرة، متابعا: "شاركنا الدولة فى وضع الاشتراطات البنائية الجديدة لكل المشروعات الجديدة والتى تضم الطرق والكبارى، والتجمعات العمرانية الجديدة، والمدن الجديدة وغيرها".

واستطرد: "نقابة المهندسين هى استشارى هندسى للدولة فى مشروعاتها العملاقة"، لافتا إلى أن جميع المشروعات تمت مراعاة كل أشكال الجودة العالية والحضارية فيها كى تليق بالمواطنين، وباسم مصر عالميا.