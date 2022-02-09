الشروط  الواجب توافرها لإستخراج رخصة قيادة دراجة بخارية

من أكثر الأشياء التي تؤرق المواطن المصري إستخراج رخصة القيادة لما يتبعها من إجراءات وشروط لابد من توافرها في كل من يرغب في إستخراج رخصة القيادة، حيث تعتبر رخصة القيادة هي وثيقة تمكن صاحبها من قيادة سيارة ملاكي أو دراجة نارية، بصلاحية مدتها 10 سنوات من تاريخ الإصدار، وهناك عدة شروط للحصول على رخصة القيادة الخاصة سوف نوضحها بداخل المقال كما سنوضح شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، حيث يتسال الكثير من المواطنين المصريين المهتمين بشراء دراجة نارية في المستقبل عن شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، وكيفية استخراجها وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة نارية ومن خلال المقال نوضح كل مايشغل المواطن المصري وتساؤلاته عن استخراج رخصة القيادة الخاصة والدراجة البخارية او رخصة قيادة جرار زراعي.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة دراجة بخارية:

فمن الجدير بالذكر حيث وضعت هيئة المرور المصرية العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها بشكل مستمر عند القيادة واستخراج رخصة القيادة للدراجة النارية، علماً بأن هذه الغجراءات المتبعة من قبل جميع سائقي هذه المركبات من أجل الحصول على ترخيص لها، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يقوم في بداية الأمر بالتقدم للحصول على طلب للحصول على الرخصة في النموذج.

ضرورة اجتياز الاختبار الشفهي الذي يعتمد على سلوك وقواعد المرور المعروفة عند استخراج الرخصة، بالإضافة إلى اختبار القيادة العلمي.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الرخصة بحد أدنى 18 عام فيما فوق، وتقديم 4 صور شخصية حديثة.

ومن الضروري أن يكون الشخص المتقدم لديه لياقة طبية مثبتة أثناء استخراج الرخصة

يجب تقديم صورة ضوئية من بطاقة الشخص المتقدم ومراجعة الأصل والتأكد من صحتها وأنها سارية المفعول ويشترط أن يكون موضح بها مؤهل الشخص المتقدم.

ضرورة تقديم شهادة طبية تثبت صحة اللياقة الطبية للشخص المتقدم.

ضرورة أن يقوم الشخص المتقدم بتقديم نموذج من الاختبار العملي والشفوي بإنه قد تم اجتيازهم بنجاح.

كما يشترط على المتقدم تقديم ما يدل على أنّ المتقدم لديه تأمينات اجتماعية.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة:

لكي يتم استخراج رخصة القيادة الخاصة يجب اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي: