الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر وتعلن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس اليوم باردا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد خلال فترات الليل.

وتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى 5 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 11

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 18 10

السويس 19 12

العريش 17 10

رفح 21 10

رأس سدر 19 10

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 18 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

إدفو 25 09

أبو سمبل 25 09

الوادى الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14