/678311/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاربعاء، العديد من المباريات الهامة ومن ابرزها مواجهات كاس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

يخوض فريق طلائع الجيش مباراه ضد الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

يخوض فريق مونتيري المكسيكي ضد نظيرة الجزيرة الإماراتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، عبر قنوات SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

يخوض فريق الهلال السعودي ضد فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق توتنهام ضد فريق ساوثهامبتون و التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة9.45 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد نظيرة برينتفورد في تمام الساعة 9.45 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق أستون فيلا ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة 10 العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium