إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه فى الإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه بقطر 6 بوصات وذلك بمنطقة عزبة بكرى (حى الصفا) التابعة للوحدة المحلية لحى ثالث.





وأعطى شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية توجيهاته بسرعة الاستجابة وحل المشكلة فى أسرع وقت ممكن تجنبا لمعاناة المواطنين من نقص المياه وعرقلة وتوقف الطريق بسبب المياه المتراكمة. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ مرفق مياه هيئة قناة السويس لاصلاح العطل. كما رفعت الوحدة المحلية لحى ثالث تراكمات المياه الناتجة عن كسر الماسورة وتم فتح الطريق للمارة وذلك لمتابعة السيولة المرورية للشارع ومنع اى تكدس للسيارات.

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