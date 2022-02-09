عاجل- السكة الحديد تصدر بيانا بأسعار تذاكر قطارات (الوجه القبلى)

جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة سكك حديد مصر، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، اليوم الأربعاء أسعار تذاكر السفر بالقطارات المتجهه للوجه القبلى.



جدة - نرمين السيد - نشرت هيئة سكك حديد مصر، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، اليوم الأربعاء أسعار تذاكر السفر بالقطارات المتجهه للوجه القبلى. وجاءت الأسعار كما يلى:



وأكدت هيئة سكك حديد مصر فى منشورها اليوم أنه لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر السفر.

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