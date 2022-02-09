أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم بغداد يفتح مجلس النواب العراقى، باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولمدة ثلاثة أيام. الكويت ينظم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية فى سفارة جمهورية مصر فى الكويت ندوة عبر تطبيق "زووم"، بعنوان " أهم الوجهات السياحية المصرية"، يشارك فيها السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى باسم الوزارة. تونس تنطلق فى تونس أعمال الدورة الأولى للملتقى الإقليمى الأول للهلال الأحمر والاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بتونس.

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