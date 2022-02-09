توجيهات السيسى فى ملف العاصمة الإدارية تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "أعلى معايير الجودة فى تنفيذ منشآت العاصمة الإدارية.. الرئيس يتابع "ترتيبات الانتقال" ومعدلات العمل بالحى الحكومى" وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالالتزام بتنفيذ الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق جداول التنفيذ المخطط لها، ومراعاة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحى الحكومى، بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات.

كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى للإسكان الخاص بالموظفين فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقارى للوحدات السكنية.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "مدبولى يتابع جهود توفير احتياجات البنية الأساسية للمشروعات الجارى تنفيذها".. إذ أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية متابعة الجهود الخاصة بزيادة حجم الإنتاج من المواسير التى يتم استخدامها فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية "مياه - صرف - غاز طبيعى"، وذلك بما يلبى الطلب المتزايد على تلك المواسير، فى ظل تنامى مشروعات قطاع التشييد والبناء، وكذلك تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واضاف أن الدولة تعمل حالياً على توفير المواد الخام لتصنيع المواسير، وزيادة قدرات التصنيع المحلى.

جاء ذلك خلال متابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها، وخاصة المواسير، وغيرها، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولى الجهات المعنية.

من جانبه، أشار وزير البترول، إلى أنه يتم العمل على توفير المواد الخام المطلوبة لصناعة المواسير، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب زيادة خطوط الإنتاج، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، سعى الـهـيـئـة الدائـم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، الجارى تنفيذها حاليا وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار التراس إلى جهود الهيئة لزيادة حجم المنتج من مواسير البولى ايثيلين، موضحًا أنه تم التعاقد على توريد خطوط انتاج جديدة ليصل حجم الإنتاج إلى 79 ألف طن سنويا نهاية العام المالی 2022 / 2023.

وقالت صحيفة الأخبار "وزير النقل يبحث مع شركة إماراتية تشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى أبو ظبى ترصد 10 مليارات دولار للاستثمار فى الموانئ المصرية"، بحث المهندس كـامـل الـوزيـر - وزيـر الـنـقـل مـع مـحـمـد بـن عمير رئيس مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة مشاركة الشركة فى إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى فى مصر مع المشاركة فى الاستثمارات المطلوبة للمشروع خصوصًا أن الشركة هى المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبى بكل أنواعها وحصلت على امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة فى دار السلام فى تنزانيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ورئيس مجموعة بن عمير فى إطار سعى وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة فى مصر بكل أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنين والحصول على أفضل عروض لإدارتها. ويعد الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التى سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تـطـويـر الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به حيث تم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع «BRT»، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتـقـاطـع الـدائـرى مـع الـقـاهـرة - الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى.

من ناحية أخرى أكد الوزير على دعم القيادة السياسية فى مصر والامارات للتعاون المشترك فى كافة المجالات ومنها قطاع النقل الذى يشهد طفرة هائلة بالدولتين واضاف أن مصر تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكـبـر وهـو تـحـويـل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات واشارالى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للتعاون المشترك بكافة الموانئ المصرية.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "دعم حكومى كامل لصناعة البتروكيماويات الملا يدعو القطاع الخاص لزيادة المشاركة فى الاستثمارات"، دعا المهندس طارق الملا وزير البترول القطاع الخاص لزيادة مشاركته فى الفرص الاستثمارية التى توفرها صناعة البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة، إذ شهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة التى استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعى المدخل الرئيسى لتلك الصناعات تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ما انعكس إيجابًا على ارتفاع صادراتها خلال عام 2021 إلى حوالى 6.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 45% على العام السابق وجعلها من أهم عوامل الطفرة التى حققها إجمالى صادرات مصر خلال العام.

وأكد الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2022/2023 – أن الوزارة تولى كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التى تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام وتشهد تطوراً فى الخطة والأداء فى ظل تحديث استراتيجية صناع البتروكيماويات حتى عام 2030 والدعم الذى تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية برئاسة الوزير والتى تمنحها الأولوية فى التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه تم تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التى تشهدها مصر وكذلك التطورات فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية الفرص الاستثمارية التى تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقًا أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلى الكبير وظهير مصر الإفريقى والإقليمى والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى تنفيذ مصر عددا، من مشروعات القيمة المضافة منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمع العلمين ومشروع إنتاج الألواح الخشبية ومشروع مجمع وادى السيلكون وغيرها من المشروعات المهمة التى يحتاجها السوق المحلى والتصدير والتى يتم الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المحددة لها.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "السيسى يتابع الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال للعاصمة الإدارية التنفيذ وفق الجداول المخططة.. الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات الزمنية ومعدلات الإنجاز.. الرئيس اطلع على مستجدات العمل بالحى الحكومى.. متضمنة المرافق والمنشآت والخدمات.. الجزار يعرض موقف "إسكان الموظفين".. والإجراءات الإدارية للتمويل العقارى للوحدات السكنية"

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراعاة أن تمضى الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى".

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإداريـة الجديدة".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمستجدات العمل بالحى الحكومى بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى للإسكان الخاص بالموظفين فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقارى للوحدات السكنية.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بمشاركة القوات البحرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.. انطلاق فعاليات التدريب الدولى: IMNICE22، بنطاق الأسطول الجنوبى فى البحر الأحمر.. الأكبر فى العالم والشرق الأوسط.. يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" والذى تستمر فعالياته لعدة ايـام بنطاق الاسطـول الجنوبى بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية، وذلك فى اطار خطة القيادة العامة للقوات العامة المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويعد الـتـدريـب "IMX/CE22" مـن أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة فى العالم والشرق الاوسط حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (15) دولة.

من المنتظر ان يشهد التدريب تنفيذ عدد من الانشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحرى وتأمين الـسـفـن ذات الشحنات المهمة بالإضافة الى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبى.

يأتى التدريب تأكيدا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة بين الـقـوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يساهم فى دعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى المنطقة.