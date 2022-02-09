وزير التنمية المحلية : تسلم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ ضمن...

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسلم محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وقال وزير التنمية المحلية إن المدفن يقع علي مساحة 10فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدداً من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 103 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 4 محطات للفرز الأولي بمدن الطور – نوبيع – رأس سدر – أبو رديس بتكلفة 15 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 6 محطات وسيطة متحركة بمدن رأس سدر – الطور – أبورديس – نوبيع – دهب – أبوزنيمة وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 18 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار متابعة الوزارة لكافة مشروعات البنية التحتية الجارى إنشائها بجنوب سيناء وباقى محافظات الجمهورية وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة حتى يتم الإنتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة .