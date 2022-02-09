الرى: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4269 كيلو مترا (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4269 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4380 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2561 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11210 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 46 كيلومتر، وجار العمل في باقى الأطوال.

وقال الدكتور عبد العاطى إن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الانسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.

وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خصوصا فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، إذ أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة، بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، إذ أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 39 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.60 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات،إذ تم تنفيذ قرارين إزالة لتعدى ببناء أسوار بالبلوك بمساحة 850 مترا مربعا بناحية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتنفيذ 21 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، و5 قرارات إزالة مبانى مخالفة على مساحة 4800 متر مربع بمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف و5 قرارات إزالة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف عبارة عن قرار ردم بمساحة 400 متر مربع و4 قرارات إزالة مباني مخالفة علي مساحة 1300 متر مربع.

كما تم إزالة 7 مخالفات عبارة عن مباني مخالفة وكشك ومظلة وأحواش داخل المجري المائي بمساحة 237 مترا مربعا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وإزالة 4 أسوار مخالفة بمساحة 160 مترا مربعا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بمعرفة المخالفين، وإزالة 4 مخالفات أحواش بمساحة 100 متر مربع بمركز فوه محافظة كفر الشيخ، وتنفيذ قرار إزالة بناحية عزبة الحاج خليل بمركز طلخا، ومخالفة ردم بكفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعرفة المخالفين، وقرارين إزالة ردم بمساحة 50 مترا مربعا بناحيه كفر الطويلة بمركز طلخا بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الغربية تم تنفيذ 21 قرار إزاله لمبانى مخالفة بمساحة ٥٧٤ متر مربع بقري كفر حشاد وكفر شماخ وكفر مشله بكفر الزيات بالتعاون مع مركز شرطه كفر الزيات ، وإزالة 9 أسوار مخالفة علي مساحة 388 مترا مربعا بمركز كفر الزيات، كما تم تنفيذ 15 قرار إزالة بمركز سمنود وعدد 9 قرارات إزالة بمركز زفتي لمخالفات متنوعة بمساحة 1750 مترا مربعا بتواجد قوات أمن مركزى سمنود وزفتي وتحت إشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتى، كما تم تنفيذ 17 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة 1129 مترا مربعا مركز بسيون.

وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بناحيه عزبة المراكبية بنجوع المعادي بمركز البداري عبارة عن 13 مخالفة ردم بمساحة 4160 مترا مربعا، ومباني مخالفة، و30 قرار إزالة ردم بمساحة 24685 مترا مربعا، ومخالفتين بناحية تل الزوايدة وجزيرة البدارى الغربية بمركز البدارى، و29 قرار إزالة ردم بمساحة 6470 مترا مربعا، وذلك قبلي خور ساحل سليم وبحري المعدية بمركز ساحل سليم، وتنفيذ 13 قرار إزالة ردم بمساحة 7332 مترا مربعا بقرية الواسطي بمركز الفتح ، وذلك بإستخدام معدات الوزارة وبتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسى و فني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ 9 قرارات إزالة ردم ومبانى مخالفة بمساحة 2700 متر مربع بناحيه بنى هلال ونجع الحاكم والنزله بمركز المراغة، وتنفيذ 9 قرارات إزالة منهم 7 قرارات ردم بمساحة 700 متر وقرارين مبانى مخالفة بمساحة 300 متر مربع بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولى مجلس مدينة مركز المراغة ومركز سوهاج وباستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة المراغة ومجلس مدينة سوهاج وتحت إشراف مهندسى وفنى الوزارة.