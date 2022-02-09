من هى المصرية التى فازت بمنصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا؟ (سيرة ذاتية)

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود وزارة الخارجية فى تأمين حصول الدكتورة أمانى عبدالله الشريف عميد كلية الصيدلة- بنات- بجامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، أخذا فى الاعتبار خبرتها الكبيرة فى موضوعات التعليم العالى بالقارة الإفريقية، فضلا عن كونها المنسق الإقليمى لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية.





ووفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء صادر عن وزارة الخارجية، نسق قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، مع السفارة المصرية فى أديس أبابا، وكل سفاراتنا فى إفريقيا، بالتحرك لتأمين التأييد اللازم من قبل مختلف الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى للمرشحة المصرية للحصول على المنصب، ما أمن حصولها على 42 صوتا من أصل 51 صوت خلال الانتخابات التى تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى خلال الشهر الجارى.

وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمى وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث، ضمن جامعات مختارة فى مختلف أنحاء إفريقيا، كما تهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، ما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين فى العديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.

السيرة الذاتية لـ أمانى عبدالله الشريف

هى عميدة كلية الصيدلة وأستاذ المناعة والميكروبيولوجى بكلية جامعة الأزهر بالقاهرة، والمدير الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، وهى أيضًا المحكم الدولى لجودة التعليم العالى بالاتحاد الأوروبى واتحاد الجامعات الإفريقية، وعضو اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم ومحكم جودة التعليم بالمجلس الأمريكى للتعليم الصيدلى.. إذ تعد رائدة فى تيسير العلوم الطبية.

وهى أيضًا مستشار بمجلس اعتماد التعليم الصيدلى بالولايات المتحدة الأمريكية، ونائب لمدير مكتب جامعة الأزهر للتميز الدولى.. إذ تم اختيارها نظرًا لجهودها الرائدة والمتميزة، للإشراف على إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة الوزراء.

وساهمت الدكتورة أمانى الشريف بدور كبير فى مجال العلوم الطبية، إذ أنشأت مدرسة جديدة لإيصال الفكر الطبى والصحى إلى كل شرائح المجتمع من خلال تبسيط المعارف الطبية والصحية وتيسير فهمها على غير المتخصصين.

وتعد أول أستاذة عربية تختار لعضوية تحرير أكبر مجلة علمية عالمية لعلوم السرطان والعلاج المناعى.. كما قامت بالتحكيم الدولى بالعديد من الدوريات العلمية المتخصصة فى مجال العلوم الطبية والهيئات الدولية، وتقلدت رئاسة قسم الميكروبيولوجى والمناعة بكليات الصيدلة بالجامعة الحديثة ثم جامعة الأهرام الكندية.

وهى عضو اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم، كما أختيرت لتمثيل جمهورية مصر العربية فى مبادرة الاتحاد الأروبى لتنسيق ضمان جودة التعليم العالى بدول قارة إفريقيا فى المشروع الدولى بين الاتحاد الأوروبى واتحاد الجامعات الإفريقية.. كما تم اختيارها كمحكم دولى لجودة التعليم العالى بجامعات قارة إفريقيا حيث زارت المغرب والجزائر وشاركت فى تقييم الجامعات بهما