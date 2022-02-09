عاجل- وزير الدفاع يشهد افتتاح أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى (فيديو)

يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى الاهتمام بمنظومة التأمين الإدارى والطبى للفرد المقاتل، وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء القوات المسلحة ودعم القطاع الطبى المدنى.
وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث المنظومة الطبية وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات الطبية العالمية، مؤكداً أن رجال الإمداد والتموين مستمرون فى تنفيذ كافة المهام والالتزامات المخططة للحفاظ على الطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة التأمين الإدارى والطبى بالقوات المسلحة.
وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلمًا تسجيليًا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول أعمال تطوير مستشفى طنطا العسكرى، بعد أن تم تحديثها وزيادة طاقتها وفقا لأحدث نظم الإدارة الطبية، فضلاً عن رفع كفاءة المبانى الإدارية بها لتقديم خدمة طبية مميزة للمقاتلين وتقديم الدعم للقطاع الصحى المدنى.
وقدم مدير إدارة الخدمات الطبية عرضًا تناول شرحًا تفصيليًا للمستشفى وكل الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتى روعى فيها إتباع أحدث النظم الطبية الحديثة، بعد أن تم رفع كفائتها الفنية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.
وتفقد الفريق أول محمد زكى عدد من العيادات التخصصية بالمستشفى وكذلك قسم الغسيل الكلوى وغرف إقامة المرضى ووحدة الحضانات ووحدة الرعاية المركزة وجناح العمليات، والتى تم تنفيذها وفقاً لأحدث المنظومات الطبية المتطورة.
ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات، المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة.
وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الشامل والمستمر لمختلف الأسلحة التخصصية، مشيدا بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الطبى من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.
حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من الكوادر الطبية والشخصيات العامة بالمحافظة.
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