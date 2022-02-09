فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

يواصل موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الأربعاء فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقديم بالمرحلة الثالثة للتنسيق سيكون إلكترونيا فقط من خلال موقع التنسيق، مؤكدا أنه لن يحدث تخفيض فى الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة عن المرحلة الأولى للتنسيق عدا كليات قطاع العلوم الإنسانية حيث خفض الحد الأدنى للقبول إلى 55% فقط.

وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه تم مخاطبة الجامعات بإلغاء اختبارات القبول بكليات الجامعات الخاصة بحيث يتم ترشح الطالب من قبل أمانة مجلس الجامعات الخاصة وبعد ذلك يتم اختبار الطالب بالكلية التى تم قبوله بها لمعرفة المستوى وما يجب أن يتم تقويته لدى الطلاب .