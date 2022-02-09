/678334/مصر-للطيران-تبدأ-تطبيق-شروط-جديدة-لصعود-طائراتها-من-وإلى-السعودية

دوت الخليج

شركة مصر للطيران طالبت الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، على أن يٌستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

السماح للمواطنين السعوديين

وقالت الشركة أنه سيتم السماح للمواطنين السعوديين الذين تُظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مٌضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة و10 أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة

كما أشارت مصر للطيران أنه بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من 16 عام أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا). وزارة السياحة والآثار، كانت أعلنت في وقت سابق عن القائمة الأولية للمعامل المعتمدة لدي وزارة الصحة والسكان لإجراء اختبارات فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا للمعتمرين الراغبين في مناسك العمرة للعام الجاري.

قائمة المعامل المعتمدة

وشملت قائمة المعامل المعتمدة: «الإدارة المركزية للمعامل بالقاهرة، المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة، مستشفي هليوبوليس، مستشفي القاهرة الفاطمية، مستشفي حميات العباسية، مستشفي القاهرة الجديدة، مستشفي حميات إمبابة، مستشفي حميات الإسكندرية، المعمل المشترك بالشرقية، المعمل المشترك بدمنهور، المعمل المشترك ببني سويف، مركز فيروسات السويس، مستشفي أخميم المركزي بسوهاج، مستشفي الفيوم العام، الإدارة العامة للمعامل المركزية بالدقهلية، ‏مستشفي النجيلة بمطروح، ‏مستشفي جراحات اليوم الواحد في سمالوط بالمنيا، ‏مستشفي حميات الأقصر، ‏مستشفي حميات أسوان، ‏مستشفي حميات الإسماعيلية، ‏مستشفي حميات بنها، ‏مستشفي حميات بورسعيد، ‏مستشفي حميات دمياط، ‏مستشفي حميات شبين الكوم، ‏مستشفي حميات طنطا، ‏مستشفي حميات قنا، ‏مستشفي الصدر بأسيوط، ‏وحدة فيروسات الزعفران بكفر الشيخ، ‏مستشفي شرم الشيخ الدولي، ‏مستشفي الطور العام بجنوب سيناء، ‏المعمل المشترك في سفاجا، ‏معمل مستشفي الغردقة العام، ‏مستشفي الداخلة العام بالوادي الجديد، ‏مستشفي حميات الخارجة بالوادي الجديد، ‏معامل ألفا، ‏معمل الدكتور صقر في دكرنس، ‏معامل ترست، ‏معامل المختبر، ‏معامل البرج، ‏معامل كايروسكان».