/678336/يتم-حسمه-نهاية-الشهر-القادمطلب-عاجل-من-رئيس-البرلمان-للاعبى-المنتخب-الوطنى

دوت الخليج

الكلمة كانت من المستشار الدكتور رئيس المجلسللاعبى منتخبنا الوطنى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع فى بطولة كأس الأمــم الإفريقيـــة موجها حديثه للأعضاء بالجلسة بقوله«اسمحوا لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص الشكر والتقدير للفريق القومى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع فى بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا".

المستشار الدكتور حنفى جبالى قال أيضا فى كلمته للاعبين«لقد لعب منتخبنا القومى بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر، متحديين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة فى تحطيم المستحيل، فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية".

«يتم حسمه نهاية الشهر القادم»..طلب عاجل من رئيس البرلمان للاعبى المنتخب الوطنى

رئيس مجلس النواب قال أيضا:"إن مجلس النواب يثق تمام الثقة فى قدرة فريقنا الوطنى على رد الاعتبار ببلوغ المونديال الدولى القادم الذى تتبارى فيه أعظم فرق العالم وتحقيق مركزاً متقدماً فيه".

المجلس وافق نهائيًا فى هذه الجلسة على مشروع قانون المنشأت الفندقية، مع إعادة مداولة على المدة 47 بشأن ضبط إشكاليات الضبطية القضائية التى تمنح من خلال هذا القانون وذلك بالنص المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، حيث جاء نص المادة 47 بعد الموافقة مع عدم الإخلال بالمادتيتن (43) و(44) بهذا القانون يتعين على مأمور الضبط القضائى المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون إنذار المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون، ويحول المحضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يصل المحضر إلى جهات الإختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفق ما قام به المخالف من إجراءات.

«يتم حسمه نهاية الشهر القادم»..طلب عاجل من رئيس البرلمان للاعبى المنتخب الوطنى

المجلس أيضا أعلن الرفض لتعديلات قانون التعليم بشأن أسرة الطالب المتغيب والتى يتم فرض عقوبة مالية عليها تصل للألف جنيه، مع الحرمان من الخدمات الحكومية، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن نكون أمام خطة متكاملة للتطوير بدلا من التعامل بالقطعة من خلال عقوبات لا تؤدى إلى مواجهة ظاهرة الغياب ولكن ستعمل على زيادتها.