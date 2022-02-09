/678337/أزمة-الحجاب-تشعل-الهند-وقرار-بغلق-المدارس-الثانوية-والكليات-بولاية-كارناتاكا

أغلقت ولاية كارناتاكا الهندية المدارس الثانوية والكليات بعد تصاعدت احتجاجات الطلاب على ارتداء المسلمات للحجاب، في الفصول الدراسية، وتطور الأمر إلى أعمال عنف.

دوت الخليج

ومن المقرر أن تستمر المحكمة العليا في بولاية كارناتاكا الهندية اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى التماس يطالب بحسم الجدل في هذه القضية التي تخص المرأة المسلمة.

وتعود وقائع القصة إلى احتجاج ستة طالبات في إحدى المدارس الثانوية الحكومية على ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في الفصول امتدت بعدها إلى مدارس وكليات أخرى.

ثم ظهر العديد من الطلاب الهندوس وهم يرتدون شالات الزعفران "اللون الذي يُنظر إليه على أنه رمز هندوسي" للاحتجاج على ارتداء المسلمات للحجاب.

مالالا يوسفزاي الحاصلة على نوبل تطالب الحكومة بوقف تهميش المرأة المسلمة

ويتعمق الخلاف في الهند حول حق ارتداء الحجاب، ذلك الخلاف الذي حظي باهتمام دولي واسع خاصة بعد أن تحدثت مالالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل يوم أمس الثلاثاء عن حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب، ولتأكيد الأقلية المسلمة بالهند على أن دستور البلاد يمنحها حرية ارتداء ما تريد.

ملالا، التي كانت في الخامسة عشرة من عمرها عندما نجت من هجوم شنته حركة طالبان في باكستان، دعت قادة الهند لاتخاذ إجراءات "لوقف تهميش النساء المسلمات".

مالالا: الجامعات تخيرنا بين الحجاب والدراسة

وكتبت الناشطة البالغة من العمر 24 عاما على تويتر:" الجامعات تخيرنا بين الحجاب والدراسة.. رفض السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بالحجاب أمر مرعب.. واستمرار تشويه المرأة لإجبارها على ارتداء أقل أو أكثر.. الحكومة الهندية يجب أن توقف تهميش النساء المسلمات".

تويتية مالالا

فيديو الاعتداء على مسلمة بالهند يشعل الفيس بوك

كما انتشر أمس الثلاثاء مقطع

فيما ناشد القاضي الذي نظر القضية الجميع للحفاظ على السلام والطمأنينة.

بداية تصاعد الأحداث

بدأت أحداث تلك القضية بعد اعتراض ستة طالبات مراهقات بإحدى المدارس الثانوية الحكومية في منطقة أودوبي بولاية كارناتاكا الهندية على ارتداء زميلاتهن المسلمات الحجاب داخل الفصول مطالبات بمنعهم من الدراسة.

وأودوبي هي واحدة من ثلاث مقاطعات في منطقة كارناتاكا الساحلية ذات الطبيعة الخاصة حيث أنها معقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وهو الحزب الذي يتولى السلطة حاليا بالولاية، والتي غالبًا ما يصفها المعلقون بأنها مختبر لسياسات الأغلبية الهندوسية.