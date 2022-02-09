التعليم العالى تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى: 1.عبدالعزيز السيد عبدالعزيز سليم، عميدًا لكلية الإعلام جامعة بنى سويف. 2.صبرى محمد تمام محمد، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف. 3.أحمد على أحمد فرغلى، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المُتقدمة جامعة بنى سويف. 4.ممدوح ناصف أبوالفتوح المصرى، عميدًا لكلية الآداب جامعة طنطا.

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