633 مليونا و223 ألف جنيه تكلفة البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا

جدة - نرمين السيد - تابع طارق الفقى محافظ سوهاج، الأعمال الجارية فى تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إذ تشمل الأعمال توصيل " مياه الشرب، والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية 633 مليون و223 ألف جنيه.





وأوضح الفقى أن نسبة تنفيذ أعمال شبكات المياه والحريق، والصرف الصحى، وشبكات الاتصالات والكهرباء وصلت 15.63%، إذ تبلغ التكلفة الاجمالية لها 461 مليون و273 ألف و694 جنيه وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى 53%، بتكلفة إجمالية 171 مليون و949 ألف و636 جنيه، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدان، إذ تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدان، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدان، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا. وأكد محافظ سوهاج متابعته المستمرة للمشروع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، والذى يساهم بقوة فى تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.

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