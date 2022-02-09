بدء التدريب مجانا على مهنة التفصيل والسباكة فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلى قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية.





جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوضح سعفان أنه يتم نقل الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة. من جهته، قال أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة التفصيل والخياطة، والسباكة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة. وقال مدير المديرية، إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا فى عملية التدريب قبل نقلها من حضر شربين على مهنة التفصيل والخياطة، ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية الحصص نجاحا كبيرا نظرا لما حققته الوحدة فى القرى الأخرى بالمحافظة وقوائم الانتظار على التدريب المهنى بمكاتب التشغيل.

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