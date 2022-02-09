القوى العاملة: تعيين 1860 شابا منهم 21  قادرون باختلاف بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة لـ 1860 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 21 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".





كما تم تسجيل 4550 من راغبى العمل، وتوفير 43 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1761 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة

وأوضح محمد سعفان أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيا وصحيا منها 15 منحة مواليد بـ 31 ألف جنيه، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه، و4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه، ومنحتى وفاة عاملين بإجمالى 20 ألف جنيه، فضلا عن استكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 668 عاملا من المسجلين بإجمالى 334 ألفا و500 جنيه، وتسجيل 210 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 761 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 28 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 5 ندوات توعية عمالية، وعمل 5 زيارات خدمات عمالية، والرد على 4 شكاوى نقابية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية ففتشت المديرية على 44 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 25 منشأة أخرى، والتفتيش على 213 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 21 ألفا و281 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم إحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالإنتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.