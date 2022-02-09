وزارة الاتصالات تنظم ندوة «ذوى الهمم والتحول الرقمى».. اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة، بالتعاون مع الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر– أوتاد.
يشارك فى الندوة عدد من الخبيرات والمتخصصات، وتهدف إلى تأهيل السيدات ذوات الإعاقة الحركية لسوق العمل وإكسابهن مهارات التسويق الرقمى باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى من خلال مبادرة "قدوة-تك"، فضلاً عن تدريب السيدات ذوات الإعاقة الحركية على الحرف اليدوية المطلوبة فى السوق، وصقل مهاراتهن الشخصية والمهنية وفق معايير السوق ومتطلباته.
كما ستسلط الندوة الضوء على الخدمات التى تقدمها الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية التسجيل فى الشبكة من خلال المنصة الإلكترونية.
وفى نهاية الندوة، سيتم عرض نماذج من قصص نجاح لعدد من رائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية اللاتى شاركن بمبادرة "قدوة-تك".
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