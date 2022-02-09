وزير الزراعة: اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات إلى دول الاتحاد الأوراسى والذى يضم فى عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ليصبح إجمالى عدد المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسى 20 منشأة مصرية لتصدير الأسماك.





وكان وزير الزراعة قد تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا أعده الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول الجهود التى بذلتها الهيئة ومفاوضاتها مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى على مدار العامين السابقين.

وأفاد التقرير أن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية أمام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيوانى قد كللت بالآتى:

‏1- تم اعتماد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها الى دول الاتحاد الأوراسى.

2- تم اعتماد 12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون الى دول الاتحاد الأوراسى.

‏3- تم اعتماد 20 منشأة مصرية لتصدير اسماك الى دول الاتحاد الأوراسى.

وزير الزراعة وجه الشكر الى جميع الهيئات التابعة للوزارة التى ساهمت فى تحقيق هذا الانجاز كما أشاد بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين فيها على جهدهم المتميز فى سبيل فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيوانى وكذلك جهودهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة