القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين الثلاث، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأضاف المتحدث الإعلامى، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أفاد بأن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العامل "خالد. م.س.ح" المتوفى فى أثناء عمله بالمملكة، إذ تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقاته بايداعها فى حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقات المتوفى 18 ألفا و107 ريالات سعودية.
كما نجح المكتب فى الحصول على مستحقات العامل " السيد.ع.ا.ف" المتوفى فى أثناء عمله بالمملكة، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق ايداعها فى حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقاته مبلغ 12 آلاف ريال سعودى.
وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى إلى أن المكتب نجح أيضًا فى تحصيل مستحقات المواطن"عبد المطلب أ. ح. ع" والذى وافته المنية بالسعوديه، وتم إيداع مبلغ 400 آلاف ريال تعويض عن وفاته فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيدا لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.
وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى فى مصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.
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