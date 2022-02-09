مصر أمام مجلس السلم: مستعدون لتبادل الخبرات مع إفريقيا لإنهاء العشوائيات

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، يوم 8 فبراير 2022 عبر الفيديو كونفرانس، فى الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن حول العلاقة ما بين الحَضَر والمرأة والسلم والأمن.





استعرضت خلال كلمة مصر فى الاجتماع، دور مصر إفريقياً ودولياً فى الدفاع عن حقوق المرأة وجهود تمكينها فى مجالات السلم والأمن، بما فى ذلك الدور المصرى القيادى فى إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العالمى للشبكات الإقليمية للسيدات وسيطات السلام، والمساهمة المصرية الفعالة فى الشبكة الإقليمية الإفريقية.

كما استعرضت نسبة المشاركة النسائية فى قوات حفظ السلام المصرية، والبرامج ذات الصلة التى يقوم بها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، الذى على وشك الانتهاء من خطة العمل الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن الدولية اتساقاً مع التزامات مصر الدولية.

واستعرضت مساعد الوزير أيضًا نجاح التجربة المصرية فى القضاء على العشوائيات فى المناطق الحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوفير الخدمات بما يليق بكرامة المواطن المصرى، كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تحسين المستوى المعيشى للمناطق الريفية، مع التركيز فى ذات السياق على المرأة لرفع مستوى تعليمها وتمكينها وتقديم الخدمات الأساسية لها، وهى التجربة التى بدأت مصر بالفعل بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة فى تكرارها.

كما أكدت السفيرة سها جندى على أن مصر على أتم استعداد لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية لتحقيق فهم أفضل لكيفية نمو المدن والقضاء على العشوائيات وما تخلفه عملية التحضر السريع وغير المدروس من تهميش وأوضاع إنسانية غير ملائمة تزيد من انتشار الفقر واتساع فجوة التمييز والعنف، كما تخلق تربة صالحة لانتشار الفكر المتطرف.

هذا وقد حرصت رئيسة الجلسة على تقديم الشكر لمصر على جهودها فى هذا الصدد وما تقوم به دعمًا للمرأة الإفريقية.