/678346/البرلمان-يحيل-30مقترحا-جديدا-للحكومة-شأن-دعم-منظومة-التعليم-والصحة-ومحطات-الصرف

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء إحالة 30 تقرير من لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى الحكومة بشأن دعم المنظومة التعليمة والصحية وإحلال وتجديد عدد من محطات الصرف وتوفير ماكينات الإى تى إم.

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التقارير تضمنت ما تقدم به النائبين عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن بناء مجمع مدارس، ومدرسة رسمية متميزة للغات في قليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية، ومحمد حمدى دسوقى ، بشأن بناء مدرسة بقرية بنى غالب- مركز أسيوط على أرض أملاك دولة بجوار الوحدة الصحية- محافظة أسيوط، وعلاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي على أرض مصنع السجاد بقرية درنكة - مركز أسيوط- محافظة أسيوط، وأيضا عبد المنعم على عبد المنعم، بشأن اتخاذ التدابير الشاملة والمتعددة المستويات للوقاية من الاصابة بعدوي فيروس كورونا بتحوراته المختلفة بين الطلاب والمعلمين.

تضمنت أيضا ما تقدم به النائ عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لإدارة أبو تشت التعليمية- محافظة قنا والنائب علاء سليمان، بشأن إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية الشغبة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط ،وإيلاريا سمير حارص، بشأن توصيل الصرف الصحي للمنازل وجميع المناطق المحرومة بمدينة القصير- محافظة البحر الأحمر، أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد محطة المياه المسماة (محطة الترشيح البطئ) الموجودة بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وأيضا الخضر جوهر، بشأن إنشاء شبكة صرف صحي لقريتى ميت زنقر القديمة، الخلوة بديسط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

البرلمان يحيل 30مقترحًا جديدًا للحكومة شأن دعم منظومة التعليم والصحة ومحطات الصرف

تضمنت أيضا أحمد عبد السلام قورة، بشأن أعمال تدبيش حماية النيل وعمل الأرصفة اللازمة لحماية حرف نهر النيل من الإنهيار فى بعض المناطق بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، و أحمد عبد الحكيم، بشأن تغطية مصرف نمرة (5) الشرقى بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية وزينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا- محافظة الأقصر وآيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها فى كل المحافظات أحمد عبد السلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومى الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص، علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

تضمنت أيضا زكريا حسان، بشأن تركيب الانترلوك فى طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج، ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، عيد حماد، بشأن رصف شارع عمر بن عبد العزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات – محافظة القاهرة ومحمود قاسم، بشأن إنشاء سوق بديل للسوق الذي كان قائمًا على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصل – محافظة الإسكندرية، سميرة الجزار، بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين، سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة نحو 100 كم لمدينة سانت كاترين من مدخل وادي فيران – محافظة جنوب سيناء.

تضمنت أيضا آية مدنى، بشأن ازدواج طريق الخارجة – الداخلة – محافظة الوادى الجديد، و إلهامى البارودى، بشأن إنشاء كوبري سيارات بمنطقة المخمس بمدينة جرجا – محافظة سوهاج والسيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى (الروضه، ميت زنقر، المنيل) – مركز طلخا – محافظة الدقهلية ورانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية ومحمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير الوحدة الصحية وإنشاء وحدة إسعاف بقرية بنى غالب- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

البرلمان يحيل 30مقترحًا جديدًا للحكومة شأن دعم منظومة التعليم والصحة ومحطات الصرف

أيضا محمد حمدى دسوقى، بشأن توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء معهد التمريض نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية وعامين بجامعة أسيوط بين كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية درنكة- محافظة أسيوط، ووجمال الشورى، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمحافظة مطروح، زينب السلايمى، بشأن إنشاء مبنى بمستشفى طيبة التخصصي لإقامة الأطباء والممرضين والممرضات المغتربين والمغتربات- مركز أسنا- محافظة الأقصر.