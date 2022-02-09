وصول حارس مرمي تشيلسي معسكر الفريق بالإمارات استعداداً لمواجهة الهلال السعودي.. فيديو

/678343/وصول-حارس-مرمي-تشيلسي-معسكر-الفريق-بالإمارات-استعدادا-لمواجهة-الهلال-السعودي-فيديو

وصل حارس مرمي فريق تشيلسي ومنتخب السنغال، إلى مقر إقامة بعثة الفريق في مدينة أبو ظبي، بعد ‏انتهاء مهمتهم مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ونشر الموقع الرسمي لفريق تشيلسي عبر حسابة الرسمي "فيس بوك" فيديو استقبال اللاعبين للحارس”عودة البطل”. حقق منتخب السنغال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2. منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز. وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج. وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز. وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021. ركلات الجزاء - كوليبالي يسجل للسنغال - زيزو يسجل لمصر - عبده ديالو يسجل للسنغال -محمد عبد المنعم يهدر لمصر - بونا سار يهدر للسنغال - مروان حمدي يسجل لمصر - ديانج يسجل للسنغال - مهند لاشين يهدر لمصر - ماني يسجل للسنغال

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