عاجل.. اعتماد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - اعتمد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186061 طالبا وطالبة حضر منهم 182066 طالبا وطالبة ونجح 133301.





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 86%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2%. وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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