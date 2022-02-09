وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم ٩ فبراير الجاري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندي "فوبكه هوكسترا"، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصُل مع الجانب المصري، خاصةً مع بدء تولي الوزير الهولندي مهامه في يناير الماضي. وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما.

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