الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا ً الخميس.. والصغرى بالقاهرة 9  

/678358/الأرصاد-انخفاض-بدرجات-الحرارة-غدا--الخميس-والصغرى-بالقاهرة-9

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، من انخفاض ملحوظ من المتوقع أن تشهده البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تشهد حالة غدا الخميس، انخفاضاً ملحوظاً على كافة الانحاء حيث يسود طقس مائلا للبرودة نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء>

دوت الخليج

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى مساء ،وعلى جنوب الوجه البحرى

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية

كما أشارت إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40%، كما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط حيث سيصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5 متر، ويسود طقس غائم جزئي على كافة الأنحاء وأشارت الهيئة إلى إنه من المتوقع أن يسود مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما توقعت أن يسود طقس بارداً على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للبرودة على السواحل الشرقية، نهارا،شديد البرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

طقس مائلا للبرودة على شمال الصعيد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا، وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال الصعيد،معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الانخداع بالارتفاع المؤقت في درجة الحرارة وتخفيف الملابس، حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم الأربعاء بمعدل من (٤:٢) درجة مئوية.