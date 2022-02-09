بنسبة نجاح 73.2%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية 

/678364/بنسبة-نجاح-732-محافظ-القاهرة-يعتمد-نتيجة-التيرم-الأول-للشهادة-الإعدادية
اعلنت محافظة القاهرة، اليوم الاربعاء، اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات النصف الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2021 – ،2022 بنسبة نجاح 73.2 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالب وطالبة حضر منهم 183066طالب وطالبة ونجح 133301 .
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أيضاً اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 % ، وكذلك نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 % ، بالاضافة ألى اعتماده نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 % .
من جانبه أشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية
في نفس السياق، كان قد أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 105599) طالب وطالبة، حضر منهم( (149116)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (123953) بنسبة (83.13%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (25163) بنسبة 16.87%.
فيما وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (143179) طالب وطالبة، حضر منهم (141421)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (1088221) بنسبة 76.95%، والحاصلين على أقل من 50 % (32600 ) بنسبة ( 24.05).
موقع بوابة الأزهر الإلكترونية
و وجه وكيل الأزهر تيسيرًا على الطلاب بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.
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