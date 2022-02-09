/678348/غدا-الخميس-محمد-أبو-جبل-في-ضيافة-منى-الشاذلي

يحل محمد أبو جبل حارس منتخب مصر ضيفاً غداً الخميس، على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، واليذي من المقرر إذاعته في تمام الساعة الستاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر الحديث عن منتخب مصر ومباراة الكاميرون تصريحات إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، وعن سر"زجاجة الماء"، وماذا حدث بعد انتهاء مباراة السنغال، واللحظات الصعبة التي مر بيها الفراعنة خلال البطولة.

بينما كما يكشف لأول مرة عن كواليس تجديد عقده مع نادى الزمالك بعد تألقه مع المنتخب خاصة مع قرب انتهاء العقد خلال الأشهر المقبلة.

ابو جبل مع عمرو اديب

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن نشأته الازهرية قائلا:"الحمدلله انا ازهري وعندي من الحكايات والقصص الدينيه كتير واهلي راضين عني وبتشرف بالواسطى القرية اللي انا منها".

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" قمة سعادتي لما اهل البلد بيرحوا لاهلي يباركوا .. وانا مبزهقش فشلت بحاول مرة و2".

وقال اللاعب محمد أبو جبل لاعب المنتخب الوطني ، أن محمد صلاح من افضل الشخصيات الرياضية قائلا:" افضل واحد ممكن تقابله ف حياتك.. بيقعد ويكلمنا ويجمعنا ونلعب مع بعض.. حيث ان دوره مهم بره الملعب قبل جوه الملعب".

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وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" صلاح عنده امكانيات وخبرات بنستفيد منه احنا لازم، بنسمعه لانه ف مكانه تانيه وعنده خبرات عمرنا ما عيشناها طريقه تفكيره غيرنا".

وعن خسارة المنتخب من منتخب نيجريا قال اللاعب محمد أبو جبل:" ماتش نيجيريا وخسارته فوقنا وجه ف وقته".