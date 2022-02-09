/678353/النائب-أيمن-أبو-العلا-عن-الترخيص-بقانون-المجلس-الصحى-المصرى-سنكون-أمام-ثانوية-عامة-جديدة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا، كان أملنا ان يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع فى اطار الحوكمة من خلال التطوير والاتاحة والمراقبة ، إلا ان مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الالزامى

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.

ووجه ابو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا، للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالاطباء، متسائلا، هل سيكون هناك تدريب أخر، و هل البورد المصرى سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره فى مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

النائب أيمن أبو العلا عن الترخيص بقانون المجلس الصحى المصرى: سنكون أمام ثانوية عامة جديدة

وأضاف أبو العلا، أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الاسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرا الى أهمية توحيد بورد مصرى واحد

كما انتقد ابو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلا، هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لاتوجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التى قام بها او الابحاث التى تقدم بها.