النائب محمد أبو هميلة بمناقشات مشروع قانون المجلس الصحى«المواطن تعبان جدا..ونشكر الرئيس على مبادراته»

/678355/النائب-محمد-أبو-هميلة-بمناقشات-مشروع-قانون-المجلس-الصحىالمواطن-تعبان-جداونشكر-الرئيس-على-مبادراته

أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بقانون انشاء المجلس الصحي المصري، مؤكدا على اهميته فى عملية تأهيل وتدريب الفرق الطبية والاطباء بما يساهم فى تقديم خدمات صحية على جودة عالية للمواطنين.

دوت الخليج

المجلس الصحي المصري

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى معاناة المواطني فى القرى والنجوع بالريف المصري، من تردي الخدمات المقدمة فى مكاتب الوحدات الصحية، مثمنا المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، كمبادرة القضاء على فيروس سين مما انعكس على الحياة الصحية للمواطنين.

وطالب أبو هميلة بسرعة صدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، على ان تكون على فس جودة مشروع القانون، لافتا إلى أن هنام تشريعات تم اصدارها لا تتناسب مع لائحتها التنفيذية.

أهداف قانون المجلس الصحي المصري

ويهدف مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، الذي ياقشة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى عدد من البنود والمواد التي تتضمن تأهيل وتدريب الأطباء بما يناسب الوضع الصحي التطور الصحي، حيث يحل المجلس محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

كما أن المجلس الصحي المصري طبقا للقانون الجديد، يتبع رئيس الجمهورية وينظم المجالات الصحية في مصر، فضلا عن رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

ويهدف إنشاء المجلس الصحي المصري ، إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية العاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية، إضافة إلى لاجراء اختبارلهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.