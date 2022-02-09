خاص- تعليق غريب من والد حسام حبيب بعد أنباء عودة نجله لـ شيرين عبد الوهاب

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دوت الخليج تكشف حقيقة عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

كشف حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب لـ دوت الخليج، حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال بطريقة ساخرة: "مبيحولش يرجعلها".

عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكانت انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9 فبراير، أنباء حول الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حيث صرح مدير أعمال حسام حبيب بخبر الصلح عبر أحد المواقع الإخبارية، ولكن لم يخرج أحد النجمين ليؤكد أو ينفي هذه الأخبار.

بسمة وهبة تهنئ شيرين وحسام حبيب

حرصت الاعلامية بسمة وهبة على تهنئة كلًا من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد فترة انفصال قصيرة، فعلقت اللإعلامية على هذا الخبر من خلال نشرها لصورة قديمة لهما، وقالت: "كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض.. الف مبروك شيرين وحسام".

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انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في شهر ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجت نافية هذه الأخبار المتداولة جميعها وقالت أنها هي من حلقت شعرها لنفسها، وقالت: "دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين عبد الوهاب أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.