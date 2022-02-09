/678366/إحنا-مخطوفين-كلمة-السر-وراء-مذبحة-الزمالك

علاقة عاطقية نشأت قبل سنوات بين شاب وفتاة اتفقا خلالها على الارتباط لفترة والزواج في أقرب فرصة، إلى أن علم أهل الفتاة بتلك العلاقة وقرروا وضع حد لها فقرروا الضغط على ابنتهم التي حررت محضر اتهمت فيه شمس الدين بـ"هتك العرض".

دوت الخليج

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية حول جريمة الزمالك التي وقعت قبل أيام فيما عرف بـ"مذبحة الزمالك"، أطلق خلالها شاب النيران على زوجته وحماته وشقيقته وطليقها قبل أن يطلق النيران على نفسه بعد أن وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وقبل التمكن منه والقبض عليه.

اتهام بهتك العرض

بداية الواقعة حين تقدمت المجني عليها "زوجة المتهم" ببلاغ تتهمه فيه "بهتك عرضها" وتم التحقيق في الواقعة وأحالتها النيابة العامة إلى المحكمة وكان من المقرر نظر أولى جلسات القضية في 26 فبراير الجاري.

استعدادات الزواج

بدأت المعارف في التوسط بين أسر المتهم والمجني عليها وانتهى الخلاف على عقد قران الشاب والفتاة والذي تم في 17 يناير 2022، من أجل التصالح في أولى جلسات المحاكمة. واستأجر "شمس الدين" شقة الزمالك محل الواقعة على أن تكون سكن الزوجية، وعلى مدار ما يقرب من شهر تزايدت حدة الخلافات بين المتهم وزوجته وأسرتها لتزداد حالة الاحتقان والغضب التي كانت تسيطر على الشاب خاصة مع انتشار قصة زواجه ومعايرة بعض أصدقائه له لزواجه بـ"لوي الدراع".

خطة الانتقام

المتهم قرر ارتكاب الجريمة وأعد لذلك السلاح النماري وأخفاه في الشقة محل الواقعة ودعا زوجته وحماته إلى جلسة صلح بحضور شقيقته وظليقها "كبير عائلة المتهم"، للاتفاق على تفاصيل التنازل عن القضية وحل الخلاف واتمام الزواج أو الطلاق.

وبالفعل تجمع كل الأطراف داخل الشقة، ودار حوار بينهم تطور إلى مشادة وتعالت الأصوات قبل أن يتوجه المتهم إلى حقيبته التي أعدها مسبقًا ويُخرج منها سلاحه الآلي ويقرر تنفيذ جريمته . شقيقة المتهم حاولت التدخل ومنعه من ارتكاب الجريمة وحدث بينهم شد وجذب لتتلقى طلقتين ناريتين أوديا بحياتها على الفور.

جنون القاتل

حالة هستيرية تملكت المتهم بعد مقتل شقيقته، وحين حاول طليقها التدخل والسيطرة عليه أطلق عليه "شمس" 3 أعيرة نارية سقط على إثرها صريعًا في الحال. زاد جنون المتهم وبدأ يهدد زوجته وحماته بالسلاح الآلي بالقتل واتهمهما بالتسبب في مقتل شقيقته، زوجة المتهم"المجني عليها" حاولت السيطرة على أعصابها وانتهزت فرصة انشغال المتهم وأرسلت رسالة إلى شقيقها في المنصورة عبر واتساب قالت فيها "احنا مخطوفين" وتبعتها بتحديد موقعها عبر خاصية "لوكيشن" على البرنامج نفسه. حينها شعر المتهم بمحاولة الفتاة التحايل والهروب من قبضته فأطلق عليه عيار ناري أصاب قدمها.

وصول الشرطة

في الوقت ذاته شهد شارع طه حسين بحي الزمالك حالة من الذعر بعد سماع دوي إطلاق النيران وأبلغ الأهالي الشرطة، ولم تمضي سوى دقائق معدودة قبل أن تصل قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى موقع البلاغ. دل الأهالي قوة المباحث على مكان الشقة التي سمع منها دوي إطلاق النيران لتصعد القوة إلى الشقة وتقتحمها.

تنفيذ الجريمة

المتهم شعر بقوات الشرطة فأطلق النيران على زوجته وحماته وأرداهما قتلى وأطلق النيران على نفسه ليسدل الستار على جريمته