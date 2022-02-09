/678367/نسرين-عمر-قانون-المجلس-الصحى-حلم-طال-انتظاره

أعلنت النائبة نسرين عمر، موافقتها علي مشروع القانون بشدة بصفتها الطبية وانتمائها لمؤسسة تعليمية سابقا لتصديه لكثير من المشاكل التى تواجه القطاع الطبي، مشيرة إلى أن المجلس الصحى حلم طال انتظاره وسبقتنا إليه كثير من الدول، إلا أنه تحقق فى ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحى المصري.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري.

ونوهت عمر، إلى أن هيئة التدريب الإلزامى سبق وبدأت فى مشروع البورد المصرى لكن آن الأوان لإنشاء المجلس الصحى المصري.

أهمية قانون المجلس الصحي المصري

مشروع القانون يأتي انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

لجنة الصحة بمجلس النواب، ذكرت أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، باعتباره يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء.

و كذلك اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.