رئيس «النقض» يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه المحكمة الدستورية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت التهنئة بأنه يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر بأن ابعث باجمل التهانى بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى سيادتكم رئاسة المحكمة الدستورية العليا وتحمل مسؤوليتها، داعين المولى أن يوفقكم ويسدد خطاكم لإرساء القيم الدستورية العليا التى أولاها لسيادتكم الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، وان يحفظ مصرنا الحبيبة الغالية من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية

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