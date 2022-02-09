إزالة 20 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات للبناء المخالف وبدون تراخيص، وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة.





وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 20 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة والرى، منها 16 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 949 متر مربع، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الرى على مساحة 400 متر مربع، بالإضافة لإيقاف أعمال تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية البرجاية، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه 19، إذ تم إزالة 19 حالة تعد بالبناء على أملاك الرى غرب المركز على مساحة 1822 مترا مربعا، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة 19، حيث تم إزالة 5 حالات تعديات على أملاك الرى وحرم النيل.

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