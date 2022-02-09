علاج 1890 مواطنا فى الشرقية بالمجان ضمن «حياة كريمة»

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية والأنف والأذن والرمد وتنظيم الأسرة ومزوده بالمناظير الدقيقة، وأجهزة الآشعة الحديثة ومعامل التحاليل، منوها بأنه تم توقيع الكشف الطبى على 1890 مواطنا من أهالى القرية على مدى يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 11 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.
وأضاف أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.
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