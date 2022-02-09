مصر للطيران تبدأ تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين السعودية

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تطبيق الشروط الجديدة للسفر علي رحلاتها الجوية إلي المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويٌستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
ويسمح للمواطنين السعوديين الذين تظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مٌضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و (10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.
بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عام أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا).
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