نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تأجيل امتحانات الطلاب خارج مصر لتبدأ 7 مايو 2022 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم تأجيل امتحانات الطلاب خارج مصر. صرح وزير التربية والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق شوقي بأن عدد الطلاب الذين قامو بالتسجيل لأداء الامتحانات علي الموقع الإلكتروني بلغ في حدود 74 ألف ما بين طالب وطالبة ( أبناؤنا في الخارج) علي مستوي العالم. مما يدل علي تقدم ونجاح ميكنة نظام التقديم ويسر خطواته وفقا لما تسعي إليه توجيهات جمهورية مصر العربية. وقد اصدر التعليم تأجيل امتحانات الطلاب لأداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري.

التعليم تعلن تأجيل امتحان الطلاب خارج مصر

ومؤخرا أصدر دكتور طارق شوقي قرار بتأجيل موعد أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 الجاري لتبدأ في يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، لتكون بذلك وفقا لتعليمات التقدم المعتمدة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك التي من المقرر لها أن تبدأ في يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.

تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج بعد إعلان التعليم لتأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني مسبقا أن اختبارات أبناؤنا في الخارج تعقد وفقا للمناهج المصرية التي تدرس داخل الجمهورية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي العام، دون أي إضافة أو نقصان حفاظا علي مستوي الطلاب خارج البلاد.

شروط أداء امتحانات الطلاب خارج البلاد

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بعض النقاط التي يمكن السماح بها خلال فترة الامتحانات حيث يسمح للطالب في امتحانات الدور الأول والذي اتمم دراسة جميع المواد المقررة عليه في الصف الدراسي المقيد به أن يؤدي الامتحان في كافة المواد بنظام المنهج كامل للعام الدراسي الحالي، علي أن يتم حساب الدرجة الفعلية التي حصل عليها الطالب في الامتحان.

بالنسبة للطلاب في الفرق الأول والثاني والثالث الابتدائي يقومو بتحميل ملف أنشطة ( عربي أو انجليزي ) وفقا لنظام دراسة الطالب المتبع، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص، بحيث يقوم الطالب بحل الأنشطة بخط يده ومم ثم يقوم ولي الأمر بإعادة رفع الملف بعد إنهاؤه علي نفس الموقع الإلكتروني، ويكون تقديم ملف الأنشطة شرطا من شروط إصدار شهادة نجاح الطالب في هذه المرحلة.

بالنسبة لامتحانات الدور الثاني: فيسمح للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام ممن يحملون مادة رسوب مادة أو أكثر سواء من المواد التي تدخل في المجموع الكلي أو غيرها بالتقديم لامتحان الدور الثاني، بحيث تحسب للطالب نسبة 50% فقط من النهاية الكبري المقررة لتلك المواد فقط.

يسمح للطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر بامتحانات الدور الأول التقدم لأداء تلك المواد في الدور الثاني بشرط إحضار مستند أو سبب يثبت أسباب التغيب القهري، ويتم تقديمه إلي الإدارة العامة للامتحانات للبت في قبوله، وفي حاله موافقة اللجنة المختصة علي أسباب التغيب يسمح للطالب أداء الامتحانات بالدور الثاني بنظام المنهج الكامل كما أنه يحتسب له درجته الفعلية التي حصل عليها في كل مادة.

شددت وزارة التربية والتعليم الفني أنه يشترط للتقديم في الدور الثاني أن يكون الطالب قد تقدم بالفعل لأداء امتحانات الدور الأول في امتحانات أبناؤنا في الخارج أو في إدارة تعليمية في مصر، موضحة أنه في حالة وجود ما يحول دون أداء الطالب للامتحان في الدور الأول أو الدور الثاني فسوف يتم الإعلان لاحقا من قبل الوزارة عن ألية ومواعيد تأدية الامتحانات.

مد تسجيل امتحانات الطلاب في الخارج حتي 20 فبراير

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري علي مد التسجيل في امتحانات الطلاب خارج مصر عبر الموقع الاكتروني ( أبناؤنا في الخارج) حتي يوم 20 فبراير 2022، وذلك بعدما كام من المقرر الانتهاء من التسجيل الإلكتروني للطلاب لأداء الامتحانات خارج البلاد في يوم 5/2/2022، وجاء ذلك حرصا علي مصلحة أبناءنا الطلاب وخاصة أبناء الجاليات المصرية، بحيث يكون أداء الامتحانات بعد انتهاء من اجازة عيد الفطر المقرر أن تبدأ يوم 2/4/2022 وبذلك تكون بداية الامتحانات يوم السبت 7/5/2022، بعد أن تم تسجيل ما يقرب 74 ألف طالب وطالبة عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل امتحانات الطلاب خارج مصر.

رابط التقديم في المعهد السعودي للتعدين بعرعر.