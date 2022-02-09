«بولس فهمي» يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الدستورية

/678372/بولس-فهمي-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-للمحكمة-الدستورية

أدي المستشار بولس فهمي، اليوم الاربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

دوت الخليج

الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر أمس الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

والمستشار بولس فهمي الذي تولى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، حيث أنه هو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما. المستشار بولس فهمي بدأ في السلم الوظيفي بعد تخرجه من كلية الحقوق بتقدير جيد جدا، في عام 1987 كمعاون نيابة وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1979 ثم رئيس في محاكم الاستئناف في 2001، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، قبل أن يعاد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

رئيسا بالاستئناف

أيضا جرى تعيين المستشار بولس فهمي بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، كما عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم جرى تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

مستشارا فنيا لوزير العدل

أيضاً عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، كما شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، و أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية في إبريل 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية القانونية

المستشار بولس فهمي له العديد من المؤلفات والأبحاث التخصصية القانونية خلال السنوات من 1995 حتى 2010 مقدمة لأعضاء النيابة العامة، ولغيرهم من الهيئات القضائية الأخري في المركز القومي للدراسات القضائية. كما أنه سبق له أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، كما شارك في المحكمة الدستورية العليا في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، وأشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.