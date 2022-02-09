/678381/التموين-نستهدف-الوصول-بعدد-المشاركين-بـ-الأوكازيون-الشتوي-إلى3500-محل

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 1800 محل حتى الأن مع توقعات بارتفاعها خلال الايام القليلة القادمة.

دوت الخليج

أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية، أكد من ناحيته أن الوزارة تستهدف مشاركة 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال الموسم الجاري، وأضاف أن جميع مديريات التموين بصدد تقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.

تخفيضات على السلع المتاحة

ووفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن فإن كل محال سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل، مشدداً على ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.

فرصة جيدة لرواج حركة التجارة في الأسواق

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية ، أن موسم الأوكازيون بشكل عام سواء الصيفي أو الشتوي هو فرصة جيدة لرواج حركة التجارة في الأسواق، إلى جانب تصريف السلع المخزنة لدى المحلات من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، منوها بأن تخفيضات هذا العام في موسم الشتاء قد تصل إلى 60% على الملابس والأدوات المنزلية والشنط والأحذية. وأشار أنه وفقاً للقانون، فإنه على كل صاحب محل تجاري الحصول على إذن أو تصريح للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022 وموسم التخفيضات، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات من خلال مديرية التموين التابع لها المحل للتقدم بطلب للحصول على التصريح.

تشمل الخطوات المطلوبة ما يلي:

* التوجه لمديرية التموين التابع لها المحل.

* تقديم صورة من رخصة المحل.

* صورة من السجل التجاري.

* صورة البطاقة الضريبية.

* تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل-

على جانب أخر كثفت وزارة التموين من حملاتها التفتيشية والرقابية على مستوى المحافظات خلال فترة الأوكازوين الشتوي للرقابة على المحال، والتأكّد من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية للمواطنين لضبط أي محال أعلن عن تخفيضات وهمية، والتأكد من جودة السلع المعروضة، وكان قد انطلق موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي لعام ‏‏2022 يوم ٧ فبراير ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان