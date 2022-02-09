/678395/الصحة-85--نسبة-الشفاء-من-فيروس-كورونا-بمستشفيات-العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية إلى 85 % وذلك بعد تلقي المصابين بالفيروس الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك ألية محددة يتم من خلالها تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا ومتحوراتها بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن مقاومة الميكروبات تحدث للمضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات بمرور الوقت ولا تستجيب مرة أخرى للدواء مما يجعل القضاء عليها صعبا، وبالتالي تؤدى إلى انتشار المرض وتسبب الوفاة .

وأضاف عبد الغفار، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.